شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بإزالة عقار بحوار محور صفط اللبن ويحيل موظفين للتحقيق بسبب النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بازالة عقار تحت الإنشاء بجوار محور صفط اللبن بنطاق حى بولاق الدكرور لتعديه على خط التنظيم المقرر للمبانى والعقارات بالمنطقة مشدداً على مواجهة أى تعدى على خطوط التنظيم بكل حسم.

كما كلف المحافظ رئيس مدينة الجيزة بتشكيل لجنه لمتابعة التزام العقارات والمبانى بخط التنظيم المقرر بحى بولاق الدكرور وضبط المخالفين والمتعدين على خط التنظيم .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة شملت حى الدقى والعجوزة وحى شمال الجيزة، لمتابعة حالة النظافة والإشغالات وشهدت الجولة استمرار ردع المحافظ للمقصرين فى عملهم بتوقيع الجزاءات عليهم واحالة البعض للتحقيق.

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حيث تفقد المحافظ شوارع البطل أحمد عبد العزيز، وجامعة الدول العربية موجها بمجازاة مسئول النظافة بالشارع وتحويل نائب رئيس حى العجوزة للتحقيق لسوء حالة النظافة.

كما تفقد شوارع العامل الأول ومطار إمبابة والمنيرة الغربية ومدينة الأمل بنطاق حى شمال الجيزة لمتابعة حالة النظافة موجها بانهاء التعاقد مع شركة النظافة المسؤلة عن نظافة قطاع المنيرة الغربية لسوء حالة النظافة بالقطاع إضافة إلى مجازاه المشرف على النظافة بالحى بسبب انبعاث دخان جراء حرق القمامة أسفل الطريق الدائرى.

كما حرص المحافظ على تفقد أعمال طلاء العقارات الواقعة على حرم الطريق الدائرى ووجه خلالها بمجازاة نائب رئيس مدينة اوسيم لسوء مستوى دهان العقارات بالاضافة الى سوء حالة النظافة اسفل الدائرى بنطاق مدينة أوسيم.