شكرا لقرائتكم خبر عن الأول على علمى رياضة بمدارس المتفوقين: بذاكر 4 ساعات وأخدت درس بمادة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطالب عبد الرحمن محمد أدهم الأول على مستوى الجمهورية فى شعبة العلمى رياضة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بنتيجة الثانوية العامة أنه شعر بالصدمة عقب إبلاغه بحصوله على الأول، قائلا: "كنت متوقع ارتب فى العشرة الأوائل ولكن مش لدرجة أكون الأول على مستوى الجمهورية".

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وأضاف الطالب الحاصل على مجموع درجات 671.5 درجة أن خبر خروجه كأول على مستوى الجمهورية كان مفاجأة ممزوجة بفرحة كبيرة خاصة أنه تلقى الخبر أثناء جلوسه مع أهله وأسرته.

وأوضح أنه يحلم أن يلتحق للدراسة بكلية الهندسة قسم الميكانيكا فى إحدى الجامعات الأجنبية، موضحا أنه كان يذاكر 4 ساعات يوميا وكان يحصل على درس فى مادة واحدة، مشيرا إلى أن دراسته فى مدارس المتفوقين أثرت عل شخصيته بشكل كبير وتجربة مفيدة للغاية.