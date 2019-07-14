شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مشيخة الأزهر يعلن أوائل العلمى بالثانوية الأزهرية.. الفتيات يتفوقن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ صالح عباس وكيل مشيخة الأزهر، أوائل القسم العلمى بالثانوية الأزهرية، منذ قليل، لعام 2019 مشيرًا إلى أن الفتيات تفوقن على البنين، وهذا ما أثبتته السجلات فى الفترة الأخيرة.

وأضاف وكيل مشيخة الأزهر، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، أن أوائل القسم العلمى عددهم 10 طلاب وطالبات هم الأوائل والعشرة انتهوا بالسابع مكرر.

وأوضح أن الطالب الأول فى القسم العلمى هو الوحيد على مستوى الجمهورية حصل على 100% وهنأه شيخ الأزهر بنفسه، وهو أحمد بكر محمد عبد البارى، من الغربية، الدالجمون.

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وقال: هناك تفوق للبنات على البنين فى النسب بشكل عام، قائلا: هن الأفضل وهذا يؤكد أن المرأة لها مستقبل أفضل فى المرحلة القادمة وهذا ما أثبتته السجلات.

وشارك فى امتحانات الشهادة الثانوية 154954 ألف طالب بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالبًا فى القسم الأدبى، و51887 طالبًا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.