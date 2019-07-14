شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية تبرز فتح مصر لهرمين أمام الجمهور: فرصة للاستمتاع بآثار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت وكالة "أنسا" الإيطالية فتح مصر لهرمين، المنحنى للملك سنفرو بمنطقة آثار دهشور، وهرم ألكا العقائدى للزيارة للجهور، وقالت "فرصة جديدة للإيطاليين للاستمتاع بالموميات الفرعونية التى لا تزال بحالة جيدة رغم مرور 4000 عام.

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ونشرت الصحيفة عددا من الصور للهرمين، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف العديد من التوابيت الحجرية والطينية والخشبية فى الموقع، كما تم اكتشاف جدار قديم بطول 60 مترا جنوب هرم آخر وهو امنمحات الثانى. وتم العثور على أقنعة وأدوات جنائزية تعود إلى أواخر الفترة المصرية من 750 إلى 332 قبل الميلاد.

ويبلغ ارتفاع الهرم المنحنى حوالى 121م، وطول كل ضلع فى قاعدته نحو188.1م، كما أن للهرم مدخلين: الأول فى الناحية الشمالية على ارتفاع 12 م، يؤدى إلى ممر هابط بطول 79.5.