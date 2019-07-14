شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: ضبط 390 حالة تطابق فى الإجابات بين طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم ضبط 390 حالة تطابق فى الإجابات بين طلاب لجنة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وهو ما يعتبر غش جماعة، وتم فحص الحالات بشكل دقيق وفق وقائع ثابته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن هناك نوعين من النتيجة تظهر للطلاب منها حصول الطالب على صفر، وهؤلاء طلاب الدبلومة لأن لهم نتيجة خاصة، والنتيجة المحجوبة للطلاب الذين ارتكبوا مخالفات.
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