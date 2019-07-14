شكرا لقرائتكم خبر عن الأول علمى رياضة مكرر: كنت بذاكر 10 ساعات يوميا ونفسى أدخل هندسة البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتابت حالة من البهجة والسرور منزل حسام شحاتة شحتة شلبى الأول مكرر علمى رياضة على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة.

وأكد الطالب المتفوق، أن تفوقه فى امتحانات الثانوية العامة جاء بعد كفاح وكد تعلمهما من والدته التى تعمل طبيبة بمستشفى فارسكور المركزى، حيث كانت دائمة التشجيع له على التفوق وحثه دائما على التقدم فى كل شئ حتى حقق المركز الأول مكرر شعبة علمى رياضة على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة

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وكشف الطالب المتفوق عن بدء العام الدراسى المنقضى بـ 6 ساعات يوميا للمذاكرة، ولكن مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة وصلت المذاكرة إلى حوالى 10 ساعات مع تركيز كبير واستعدادات للامتحانات، بجانب الحرص على تلقى الدروس الخصوصية فهى كانت عاملا أساسيا فى استيعاب المناهج الدراسية ولا تفوق بدونها، متابعًا: "لم يقم أحد من الوزارة بإبلاغى بحصولى على المركز الأول مكرر وعلمت فى اليوم الثانى لإعلان النتيجة".

وأشار حسام شحاتة شحتة شلبى،الى أنه كان يعى معنى الالتزام والمسؤولية والمذاكرة والاجتهاد كانت بمثابة المسؤلية على عاتقة تجاه أسرته لهذا اجتهد وذاكر حتى تفوق، مضيفا أنه لم يتوقع أن يكون من أوائل الجمهورية ولكنه كان يعلم أنه سيحصل على مجموع يساعدنه فى الالتحاق بكلية الهندسة فحلم حياته أن أصبح مهندس بترول لأنه يهوى هذا المجال، وطالما حلم بالعمل به.

فيما قالت والدته عزة الدياسطى طبيبة بمستشفى فارسكور المركزى، أنها سعيدة للغاية بنجاح وتفوق ابنها، مؤكدة أنه أخر العنقود وتحملت الصعاب من أجله هو وشقيقه الأكبر خريج كلية حاسبات ومعلومات وشقيقته تأخرت فى الحصول على الثانوية العامة لظروف مرضية وان شاء الله تمتحن العام المقبل وأوضحت أن والده متوفى وكان يعمل طبيبا.