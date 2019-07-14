شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الثانوية الأزهرية.. الأول على القسم الأدبى الطالب محمد السيد من الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ صالح عباس وكيل مشيخة الأزهر، أوائل القسم الأدبى بنتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019 وهم 10 طلاب وطالبات، مشيرا إلى أن الأول على الجمهورية للقسم الأدبى بنسبة 99.37 وهو محمد السيد خليل محمد متولى، من الدقهلية معهد كفر الخوازم.

وشارك فى امتحانات الشهادة الثانوية 154954 ألف طالب بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالبًا فى القسم الأدبى، و51887 طالبًا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.





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