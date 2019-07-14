شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول اختبار للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام لعدة اختبارات للوقوف على مدى جاهزيتهم للانضمام إليها.

ويجري الطلاب "اختبار القُدرات" كأول الاختبارات المقررة، وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة به فى حالة الرسوب.

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ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على مجموع 65%.

وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم عن موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وذلك اعتبارا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس ولمدة 23 يوما من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.