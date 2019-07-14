التعليم: 83% نسبة النجاح بالمدارس الحكومية فى الثانوية العامة و62% بالخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة الغش فى الثانوية العامة هى 3 × 1000، ولكن نسبة الشوشرة التى حدثت بسبب حالات الغش كبيرة، موضحة أن الوزارة لن تتخاذل فى تطبيق القانون على الغشاشين.
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن حجم الضغط الذى يتحمله العاملون فى الوزارة غير طبيعى ولا يتحمله أى بشر ومن ثم تم إعلان النتيجة قبل المؤتمر لإزالة الضغط والتوتر الذى تحدثت عنه الوزارة منذ سنتين حول الثانوية العامة، وهو ما تقوم الوزارة بتغييره حاليا.
وعن الاحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2019، أوضحت الوزارة أن نسبة النجاح هذا العام ارتفعت عن العام الماضى بشكل ملحوظ، كما وصلت نسبة النجاح فى المدارس الحكومية 83%، و62% للمدارس الخاصة ومنازل وخدمات 52%.
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