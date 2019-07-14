شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 49.98% والمشيخة توضح سبب انخفاضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد منذ قليل، الشيخ صالح عباس وكيل مشيخة الأزهر، نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019 بنسب نجاح 49.98 % كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبى 41.78 % أما القسم العلمى 67.78 %.

وأوضح وكيل مشيخة الأزهر أن كثرة عدد المواد يجعل بعض الطلاب يؤخر مادة أو مادتين، مما يؤدى إلى انخفاض نسب الدور الأول، وعدد الدراجات 16 والطلاب يؤجلون وليس رسوب، وخير دليل العام الماضى فكانت نسب النجاح 88% .

كما اعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية لمعهد غزة بنسبة نجاح 83.93 والقسم العلمى 77.61، أما الشعبة الاسلامية 93.55 .

وشارك فى امتحانات الشهادة الثانوية 154954 ألف طالب بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالبًا فى القسم الأدبى، و51887 طالبًا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.