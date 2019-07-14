شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: حاصرنا لجان "ولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية بكاميرات وملاحظين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، أن الوزارة حاصرت لجان الأكابر فى امتحانات الثانوية العامة بالكاميرات وكثافة الملاحظين وإرسال أفراد من لجان الإدارة حتى تم ضبط سير الامتحان بها.

وأضاف خالد عبد الحكم، خلال تفاصيل إعلان نتيجة الثانوية العامة، أن بعض طلاب المنازل زوروا بيانات وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم حجب نتائجهم وجارى التحقيق من قبل الشئون القانونية.

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وشدد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، تصحيح نتيجة الثانوية العامة لم يكن فيه سرعة أو استعجال والطبيعة أن يكون هناك فارق بين نتيجة الدور الأول وامتحان الدور الثانى بوقت كافى أقله 25 يوما.

وأوضح أن نتيجة التظلمات سوف تعلن بعد الفحص بيومين على الأقل.