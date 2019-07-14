شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وثائقى للإخوان يكشف اختراق الجماعة للأحزاب السياسية بأمر التنظيم الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف عباس قبارى، المتحدث الإعلامى باسم المكتب العام للإخوان، منذ أيام قليلة، لمواقع إخوانى بأن الجماعة الإرهابية، سمحت مؤخرا لعناصرها بالانضمام للأحزاب السياسية وهو الاعتراف الذى يكشف بأن الجماعة تلجأ لمراوغة جديدة من أجل العودة للمشهد مرة ثانية بطريقة فيها تحايل، وبالبحث فى تاريخ الجماعة الإرهابية تبين أنها تجعل الأحزاب وسيلة لها للعودة للمشهد خطة قديمة منذ أيام حسن البنا مؤسس الجماعة ومرشدها الأول.

وكشف فيديو صادر عن موقع إخوانى ويحمل عنوان "فيلم وثائقى عن الحاج فرج النجار من الرعيل الأول للإخوان" وكان حارس شخصى لحسن البنا مرشد الجماعة، وتعتبره الجماعة "أسطورة" نظرا لأنه كان عضوا فى التنظيم الخاص للجماعة الإرهابية.

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ويوضح الفيديو، أن القيادى التاريخى فرج النجار كان عضوا فى التنظيم الخاص، وأن التنظيم الخاص أمره بالانضمام لحزب الشيوعى المصرى، وبالفعل انضم له حتى أصبح الرجل الثانى فى الحزب، وبالمناسبة الحزب الشيوعى المصرى كان من أهم الأحزاب التى تختلف أيدلوجيا مع جماعة الإخوان.

وبالربط بين اعتراف المتحدث باسم الجماعة الإرهابية عباس قباري بأنهم سمحوا لأعضاء التنظيم بالانضمام للأحزاب وبين قصة فرج النجار الحارس الخاص لحسن البنا، يتبن للجميع أن فكرة اختراق الإخوان للقوى السياسية هى فكرة قديمة تعتمد عليها الجماعة الإرهابية عندما تمر بظروف لا تسمح لها بالتحرك فتلجأ لاستخدام الكيانات الشرعية والمؤسسات القائمة لتنفيذ أهدافها المشبوهة.