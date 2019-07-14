شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث الجمهورية مكرر من الدقهلية: كنت بأذاكر 3 ساعات فى اليوم وملتزم بالمدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الفرح والسعادة داخل منزل يحيى العدل الهنداوى الحاصل على المركز الثالث مكرر على مستوي الجمهورية بمجموع 409 درجات، بقسم علمي رياضة بالثانوية العامة، والمقيم بمدينة السنبلاوين بمنطقة الحوال.

وقال الطالب يحيى العدل الهنداوى لـ ”الخليج 365”، إنه كان متوقع النجاح والتفوق، ولكن حصوله على المركز الثالث على مستوي الجمهورية كانت مفاجئة كبيرة.

وأضاف، أنه كان يذاكر بمعدل من 3 إلى 4 ساعات يوميا، وأنه كان ملتزما بمدرسة أحمد لطفي السيد الثانوية، ويحضر أيام الدراسة للاستفادة من بعض المدرسين الموجودين، كما أنه يعتمد أيضا على الدروس الخصوصية بجوار ذلك.

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وأوضح ان الثانوية العامة ليست بالصعوبة الكبيرة التى يتحدث عنها الطلاب، ولكن الموضوع يحتاج إلى هدوء والتزام من الطالب والتحصيل أولا بأول، وأنه كان يمارس حياته بشكل طبيعي ويتابع مباريات كرة القدم ويخرج مع أصدقائه.

وأشار إلى أن لديه 3 شقيقات وترتيبه بينهمن الثالث فى الأسرة، ومثله الأعلي شقيقته الكبرى الأولي فى كلية لغات وترجمة، والثانية فى طب أسنان، متابعا، أن فضل والديه عليه كبير فى مساعدته على تنظيم دراسته، وحثه على التفوق، مؤكدا أنه على الرغم من أن والده مدرس أحياء وأيضا والدتي، إلا أن حبي فى الرياضيات دفعني لاختيار علمي رياضة، وأن دعاء والدتي لي وتشجيعها المستمر كان من أحد أسباب التفوق .

ولفت إلى أنه يرغب فى الالتحاق بكلية الهندسة بجامعة المنصورة والتخصص فى الهندسة المدني، و وجه الشكر لكل المدرسين الذين ساعدوه فى تحقيق ها التفوق الكبير.