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عبدالعال يهدد النائب أسامة شرشر بالطرد من الجلسة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

هدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، النائب أسامة شرشر، بالطرد من الجلسة، بسبب إصرار الأخير في الحصول على الكلمة.

وأكد علي عبدالعال، أن محاولة أي نائب أخذ الكلمة بالقوة أثناء الجلسة العامة، يعطي رئيس البرلمان الحق في أخذ التصويت على إخراج النائب من الجلسة.

جاءت محاولة أسامة شرشر، للحديث في الجلسة العامة، من أجل عرض بيانه العاجل، حول وفاة أحد مواطني المنوفية في محافظة البحيرة غرقا منذ 5 أيام، ولم يتم العثور على جثمانه حتى الآن.

وتناقش الجلسة العامة للبرلمان، مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات الأهلية، فضلا عن التصويت على عدد من التشريعات المؤجلة من الجلسات السابقة.​

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