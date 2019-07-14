طلب إحاطة لرئيس الوزراء بسبب خسائر مصانع الأسمنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بشأن أزمة خسائر مصانع الأسمنت في مصر و تهديدها بالغلق.
وقال "فؤاد"، حسب بيان، إن هناك أزمة طاحنة تواجه مصانع الأسمنت في مصر وتهدد بإغلاقها خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى عدم وجود رؤى وآليات واضحة من قبل وزارة قطاع الأعمال لمواجهة هذه الأزمة.
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