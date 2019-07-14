ضبط كميات "شعر طبيعي وإكسسوارات" في جسد راكبين بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكبين حاولا تهريب كمية كبير من الشعر الطبيعي وهواتف محمولة والاكسسوارات الخاصة بها داخل جيوب سحرية بأحد الحقائب وداخل الملابس الداخلية لهما، لدى إنهاء إجراءات وصولهما قادما من الصين.

واشتبه عبداللطيف الحسيني، مأمور الجمرك، في راكب مصري حاول الخروج من لجنة الخط الأخضر، أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة المصرية القادمة من جوانزو بالصين، وكلفت أميرة طلبة رئيس قسم الصالة، محمد صلاح مأمور جمرك جهاز الفحص بالأشعة، بتفتيش إحدى حقائبه، فتلاحظ له وجود قاع سحري أسفل الحقيبة، بالعرض على الدكتور ماجد موسي مدير الجمرك، كلفت عماد صلاح مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، فوجد قاع سحري من لوح خشبي أسفل حقيبتي الراكب مخبأ تحته كميات من الشعر الطبيعي، وبتفتيش الراكب ذاتيا، تلاحظ انتفاخ البنطلون الذي يرتديه الراكب أسفل البطن، فقام بتفتيشه بمشاركة مأموري الجمرك هاني محمود وعماد صلاح وعثر على كمية كبيرة من أجهزة الـ "iPhone" داخل الملابس الداخلية السفلية وفي شراب الراكب.

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في نفس التوقيت اشتبه عبد اللطيف محمد الحسيني مأمور اللجنة، في راكب آخر وبتفتيش حقائبه عثر على 100 كيلو من اسكرينات التليفون المحمول داخل 5 حقائب مختلفة الأحجام.

أمر الدكتور ماجد موسى، مدير الجمرك، بتحرير محضري ضبط جمركي ضد الراكبين بعد العرض على جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة مبني رقم 3، وإبراهيم عبد اللطيف وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.​