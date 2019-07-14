الإسكان تعتمد تخطيط 4 أفدنة للبنك المركزي بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخطيط وتقسيم قطعة أرض رقم 24 بمساحة 4 أفدنة بمنطقة إسكان الجمعيات بالمنطقة الجنوبية بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالبنك المركزي المصري. ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، القرار الوزاري الخاص بتخصيص قطعة الأرض. ونص القرار على التزام الجمعية بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو للبيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار.

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