حاول يسرق "كانز" من محل بوسط البلد.. ضبط 3 عذبوا "سايس" حتى الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

لم يتحمل جسد "سايس"، تعذيب 3 أشخاص له عقابا على سرقته زجاجة مياه غازية "كانز"، من محل أحدهم، وفارق الحياة متأثرا بإصابته بنزيف وكدمات وأثار ضرب بمختلف أنحاء الجسم، وتركوا جثته ملقاه في الشارع.

كان المقدم مصطفى البلتاجي رئيس مباحث عابدين، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شاب يعمل في مسح السيارات بشارع عدلي، وتبين وجود كدمات وآثار ضرب بمختلف أنحاء الجسم.

وكشفت التحريات أن المجني عليه حاول سرقة زجاجة مياه غازية "كانز"، من ثلاجة أحد المحال التجارية بشارع عدلي بمنطقة وسط البلد، فشاهده صاحب المحل، الذي لاحقه وتمكن من الإمساك به؛ وتعدى عليه بالشارع عقابا له على فعلته، ثم اصطحبه إلى المحل بمساعدة شخصين آخرين، واستكملوا وصلة ضربه حتى فارق المجني عليه الحياة.

تمكن النقيب أحمد جابر معاون مباحث قسم شرطة عابدين من ضبط المتهمين الثلاثة، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمة بإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.