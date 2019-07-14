خلال 24 ساعة.. ضبط 180 قطعة سلاح ناري و166 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط (180 قطعة سلاح ناري بحوزة 154 متهم)، وتنفيذ 77 ألف و364 حكم قضائي متنوع. وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت جهود الحملة عن ضبط (166) قضية مخدرات بحوزة (183) متهم، ضُبط خلالها كمية من الواد المخدرة وزنت 37 كيلو جرام، و3029 قرص مخدر. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

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