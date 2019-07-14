ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية و22 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: وجهت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية عدة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهودها خلال الـ 24ساعة الماضية عن ضبط 6198 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2478 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وضبط 22 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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