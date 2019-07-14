استولوا على 10 ملايين جنيه من ضحاياهم.. الأموال العامة تضبط "مستريحين" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الأحد، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية، بلغت 10 ملايين جنيه؛ بزعم توظيفها واستثمارها لهم.

ورد بلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بغرب الدلتا من أحد الأشخاص (تاجر سيارات -مقيم دائرة قسم كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة)، وآخرين، بتضررهم من شخصين (شقيقين)؛ لقيامهما بتلقي مبالغ مالية منهم في غضون عام 2018 بلغت سبعة ملايين جنيه، بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة السيارات مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما لم يفيا بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

تحريات الأجهزة الأمنية أكدت صحة الواقعة، وأوضحت أن الشقيقين المُشار إليهما (يقيمان بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، سبق اتهامهما في عدد من القضايا، وأحدهما محبوس حاليًا على ذمة قضية "نصب")، بتلقي المبالغ المالية المشار إليها بزعم توظيفها لهم.

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بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقه، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.

وفي نفس السياق تبلغ لفرع الإدارة بغرب الدلتا من أحد الأشخاص مقيم دائرة قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية، و4 آخرين، بتضررهم من (صاحب شركة للاستثمار وإدارة المشروعات بالإسكندرية)؛ لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (ثلاثة ملايين جنيه) بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال مستحضرات التجميل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وتبين أن المتهم المذكور محبوس حاليًا على ذمة قضية "نصب"، وبمواجهته عقب تقنين إجراءات استخراجه من محبسه اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.