‎ضبط المتهمين باستدراج صاحب مصنع وإجباره توقيع إيصالات أمانة بروض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مسجل خطر وآخر، لقيامها باستدراج أحد الأشخاص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بقصد ابتزازه والتحصل منه على مبالغ مالية.

تلقى المقدم قدري الغرباوي، رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغًا من مالك إحدى المطابع، بتضرره من عاطلين أحدهما مسجل شقي خطر "سرقة بالإكراه، وسبق اتهامه في 43 قضية، لقيامهما باستدراجه لشقة محل سكن المسجل خطر، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة على بياض.

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وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء إيهاب الحفناوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد محمد السيد، مفتش المباحث، وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقباء عبد الرحمن محمد، وأحمد شكري، وأحمد الحريري، ضباط مباحث القسم، من ضبطهما، وبمواجهتهما أمام العميد أيمن صلاح، مفتش الأمن العام، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف المسجل خطر بأنه نظرًا لسابقة تعرفه على المجني عليه، وعلمه بثرائه خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني بقصد ابتزاز المجني عليه، والتحصل منه على مبالغ مالية، حيث قاما باستدراجه إلى الشقة سكنه، وعقب وصوله قاما بإجباره على توقيع إيصالات أمانة على بياض، وساومه على دفع مبالغ مالية مقابل تسليمه تلك الإيصالات، وتم بإرشاده ضبط 10 إيصالات أمانة على بياض ممهورة بتوقيع المجني عليه، سلاح أبيض عبارة عن مطواة، وبسؤال المجني عليه اتهمهما بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحاله اللواء رجب عبد العال، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشمال، والعقيد أحمد جودة، نائب مأمور قسم روض الفرج، إلى النيابة