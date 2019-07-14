ببرامج قرصنة.. طالب يستولي على بيانات بطاقات ائتمانية لعملاء ببنوك أجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالقليوبية لاستيلائه على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها في إجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام أحد الأشخاص بالدخول على الموقع الإلكتروني "لأحد شركات الخدمات الجوية المحلية" طالباً فتح حساب للاشتراك بإحدى الخدمات التي تتيح لعميل الشركة شراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكتروني خارج البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وخصم قيمتها من حساب بطاقة الدفع الإلكتروني على أن يتم شحنها من خلال الشركة، وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وتسليمها للعميل بمقر إقامته، وورود اعتراضات من بنوك أجنبية لاستخدام بطاقاتهم الائتمانية الصادرة لعملائهم ففي سداد قيمة رسوم الشحن

والجمارك المقررة على منتجات تم شرائها عبر مواقع التسوق الإلكتروني بالخارج وتسليمها للمذكور، رافضين سداد تلك القيمة البالغة 87 ألف جنيه، مما عرض الشركة المبلغة لأضرار مادية.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة "طالب- مقيم بمنطقة بيجام بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية".. حيث استغل مهارته في استخدام برامج القرصنة الإلكترونية وقام باختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والاستيلاء على البريد الإلكتروني لمستخدميها وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهـــم البنكية والاستيلاء عــلـى بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لبعض العملاء ومن ثم قام باستخدامها في شراء بضائع ومنتجات من مواقع التسوق الإلكترونية بالخارج وشحنها للبلاد.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية تم ضبط المذكور بمحل إقامته دائرة قسم أول شبرا الخيمة. وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وقيامه بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك بإتباع الأسلوب الإجرامي المشار إليه باستخدام جهاز كمبيوتر "لاب توب" يحتفظ به بمسكنه، وبإرشاده تم ضبط (هاتف محمول- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"- جهاز كمبيوتر بمشتملاته).

بفحص هاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم تبين وجود الآتي: العديد من المحادثات والرسائل المتبادلة بينه وبعض الأشخاص على تطبيق الواتس آب تظهر تبادلهم أرقام العديد من البطاقات الائتمانية المستولى عليها بطرق احتيالية.

العديد من بيانات بطاقات الدفع الإليكتروني المستولى عليها "رقم البطاقة، الرقم التعريفي، تاريخ الصلاحية".

بعض التطبيقات والبرامج الإليكترونية المستخدمة في عمليات التخفي أثناء الدخول على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.