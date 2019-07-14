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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشهد انطلاق فاعليات أسبوع التعليم الفني بماراثون «اشتغل فني» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، انطلاق أولى فاعليات أسبوع التعليم الفني الذي تحتضنه بورسعيد، وتنظيم برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني Tvet Egypt.
انطلق الماراثون من أمام نادي الصيد المصري مرورًا بشارع طرح البحر وصولا إلى نقطة النهاية أمام حديقة الأمل بمنطقة قشلاق السواحل بمشاركة 350 طالب وطالبة من التعليم الفني، بالإضافة إلى 30 طالب من المدرسة الرياضية للبنين.
حضر المارثون الدكتور شروق زيدان، المدير التنفيذي لمشروع tvet egypt، والمهندس حسن طاهر، مدير عام إدارة التعليم الفني، ومحمد ضياء، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ولطفي عمر، موجه عام التربية الرياضية، هذه الفاعلية التي تعتبر افتتاحًا لبرنامج أسبوع التعليم الفني في بورسعيد تحت شعار «اشتغل فني»، والمقرر أن تختتم أعماله، الخميس المقبل 18 يوليو.
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