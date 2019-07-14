شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 70 طبيبًا و58 من العاملين بمستشفى «أبو حمص» بالبحيرة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إحالة 128 من العاملين في مستشفى «أبوحمص» المركزى للتحقيق معهم وبينهم 70 طبيبًا و58 من الممرضين والفنيين والإداريين بالمستشفى. جاء ذلك خلال زيارة الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، لمستشفى «أبوحمص» المركزى في إطار خطة المديرية بمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية.

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وتلاحظ خلال الزيارة، تكدس المرضى وعدم تواجد أطباء في قسم الاستقبال بالمستشفى، كما تبيّن وجود نقص في أدوية ومستلزمات الطوارئ، رغم توافر الاعتماد المالى بالمستشفى الذي كفلته الدولة لخدمة المرضى.

وقدم وكيل المديرية الاعتذار للمرضى، وكلّف أحد الأطباء المتواجدين بسرعة الكشف على المرضى المنتظرين، ثم تفقد بعدها بنك الدم الجديد بالمستشفى، وكلف فريق التفتيش المالى والادارى بالمديرية بمتابعة الانضباط الادارى بالمستشفى في الفترة القادمة.

وقدم «الجزار» مذكرة إلى الدكتور يسرى بيومى، وكيل الوزارة، والذى قرر إحالة 70 طبيبًا بينهم مدير المستشفى و53 من طاقم التمريض و5 فنيين وإداريين للتحقيق معهم في الشؤون القانونية بالمديرية وتوقيع الجزاء المناسب.