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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تستضيف جمهورية مصر العربية الإجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية - السودانية خلال المدة من 14- 18 / 07/ 2019، برئاسة السادة رئيسي الأركان لكل من مصر والسودان، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر «فيس بوك»، الأحد. ومن المنتظر أن يشمل جدول أعمال اللجنة العديد من المباحثات واللقاءات الهامة على صعيد التعاون العسكري والأمني المشترك، وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، يأتي هذا الإجتماع في إطار استكمال الإجتماعات الدورية للجنة والتى تعقد بالتناوب بين البلدين حيث كان آخرها في أغسطس 2018 بالخرطوم.

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