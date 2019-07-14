شكرا لقرائتكم خبر عن مقتنيات أسرة الملك فاروق تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في تقليد شهرى ينفذه متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية أعلن المتحف عن إجراء استفتاء شعبى للعاملين وجمهور محبى الآثار في الإسكندرية تحت عنوان «أنت من تقرر» بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور.

Advertisements

ونشر الموقع الرسمى للمتحف استفتاء شهر يوليو الجارى صور 5 قطع لتحديد القطعة التي تنال إعجاب الجمهور وتحوز على قابلية المهتمين بالآثار ليطلق عليها «قطعة الشهر» ويتم عرضها في شهر أغسطس المقبل مجاناً.

مقتنيات أسرة الملك فاروق تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية فى الإسكندرية

وشملت القطع الأثرية علبة بغطاء مستديرة الشكل من العقيق الزيتي حافة القاعدة بها حليات من الذهب وحدات متكررة على شكل غصن زيتون وفيونكة ويتوسط سطح الغطاء صورة بالمينا الملونة للملكة السابقة فريدة داخل أطار من البلاتين مرصع بأحجار من الماس ويعلو الصورة تاج وهلال من البلاتين مرصعين بالماس من مقتنيات الملك فاروق وعلبة صغيرة من الذهب بيضاوية الشكل مغطاه بالمينا الطرابيشي يتخللها نقوش بالحفر بأشكال زخرفية يتوسط غطاء العلبة حلية على شكل برواز مربع الشكل من الذهب زوايا المربع بيت فص مربع من الذهب الأبيض بكل منها حجر من الماس ومركب عليها أنسيال يقرأ فريدة ويعلوه تاج وهما من الذهب الأحمر من مقتنيات الملك فاروق .

مقتنيات أسرة الملك فاروق تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية فى الإسكندرية

كما ينافس في الاستفتاء علبة نشوق بيضاوية الشكل من الذهب والفضة وغطاء العلبة يتحرك على جسمها بواسطة مفصلة وسطح الغطاء ومحيط العلبة وقاعدتها من أسفل محلي بالمينا الزرقاء بنجوم تمثل السماء وبمينا بيضاء بأشكال زخرفية ويحيط سطح الغطاء من الخارج حليات من الفضة والسطح مرصع بأحجار من الماس وبوسط الغطاء أنسيال من الفضة يقرأ محمد على مرصع بأحجار من الماس وعلى الجانب حلية من الفضة على شكل غصن زيتون مرصعه بأحجار من الماس من مقتنيات الملك فاروق وعلبة بغطاء أسطوانية الشكل من الذهب وسطح الغطاء ومحيط العلبة وغطاءها مغطاه بالمينا البيضاء على شكل شعاع يفصلها عن بعضها حدود ذهبية ويتوسط سطح الغطاء شمبر من البلاتين مرصع بأحجار من الماس وداخل الشمبر البلاتيني مركب عملة ذهبية نمساوية يحمل وجهها صورة أمرأه على رأسها تاج تصليب من مقتنيات الاميرة فوزية أحمد فؤاد وعلبة للنشوق من الذهب بيضاوية الشكل متموجة غطاؤها يتصل بالجسم بمفصلة ويتوسط سطح الغطاء تابلوه لباقة من الزهور بالمينا الملونة يحيط بالتابلوه عشرون تابلوه متجاور بالمينا الملونة لأشكال مختلفة من باقات الزهور والات موسيقية وسيوف كذلك قاعدة العلبة من أسفل عليها نفس تقسيمات سطح الغطاء من مقتنيات إلهامي حسين باشا، وحدد المتحف نهاية التصويت بنهاية يوليو الجارى .

مقتنيات أسرة الملك فاروق تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية فى الإسكندرية

مقتنيات أسرة الملك فاروق تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية فى الإسكندرية