شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة «ذَا فويس»..اختيار أفضل بحث علمي في مجال طب وجراحات العيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت اوركيديا للصناعات الدوائية مسابقة لاختيار أفضل بحث علمي في مجالات طب وجراحات العيون تسابق فيها شباب أطباء العيون من مختلف المحافظات. جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي، لإطلاق المرحله الثالثة من مبادرة «عقول عظيمة» للتعليم الطبي المستمر في مجال طب وجراحة العيون بدعم ورعاية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. وتم اختيار أفضل بحث على طريقة برنامج المواهب الغنائية الشهير «ذَا فويس»، وضمت لجنة التحكيم كلا من الدكتور إيهاب عثمان، والدكتور هشام الجويني، والدكتور عمرو عبدالعظيم، والدكتور نادر بيومي، والدكتور أحمد عبدالهادي.

وقدم ٦ من شباب أطباء العيون عروض حول بعض أمراض العيون، وتم اختيار البحث الخاص بالدكتورة مريم مجدي بعد تقييمه من قبل أستاذه طب وجراحة العيون، وبمشاركة الحاضرين من الأطباء.

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وقال الدكتور أسامة عباس، رئيس مجلس إدارة اوركيديا، إن تنظيم المسابقة ياتى ضمن جهود الشركة لدعم البحث العلمى في مجالات طب وجراحات العيون، وأن الشركة تهدف من وراء تنظيم المسابقة على هامش فعاليات المرحلة التالتة من مبادرة عقول عظيمة على تشجيع شباب الأطباء على التميز في مجال طب وجراحة العيون، مع خلق روح المنافسة العلمية بين الباحثين للارتقاء بمستويات الأداء المهنية وبأعمالهم البحثية وانه وفى سبيل اثراء المنافسة على الابحاث المتقدمة تم تخصيص جائزة ومنح تشجيعية لحضور مؤتمرات بالخارج، لافضل بحث.

وقالت الدكتورة شيماء صبري مدير المكتب العلمي والتسويق بشركة اوركيديا، ان «عقول عظيمة» سوف تستمر في استراتيجيتها لنقل الخبرات العلمية والعملية من اساتذة طب العيون إلى الشباب كهدف تسعى الشركة إلى تحقيقه، وكوسيلة لدعم التعليم الطبى المستمر المتبعة في المؤسسات الطبية العالمية في دول العالم المتقدم.

الجدير بالذكر أن مؤتمر اطلاق المرحلة الثالثة من «عقول عظيمة» تناول جلسات علمية لعرض عدد من اهم المشكلات التي تشغل اطباء العيون ومنها مشكلات جراحات المياه البيضاء المعقدة، والليزك وتصحيح الإبصار، وأمراض الشبكية، والجلوكوما «المياه الزرقاء»، وحول الأطفال.

وتناولت الجلسة الخاصة بعمليات المياه البيضاء، الحالات الاكثر تعقيدا، وحاضر فيها كلا من الدكتور حسين على حسين، الدكتور طارق عبدالرازق، والدكتور علاء الزواوي، والدكتور أحمد المصري، والدكتور أحمد شامة، والدكتور عبدالحميد الحوفي.

وحاضر في الجلسة الخاصة بعلاج مرض الحول الوحشي أو الخارجي، وأحدث طرق التشخيص، نخبة من اساتذة الحول منهم الدكتور هاني غيث، والدكتور عمرو الكمشوشي، والدكتور أحمد مجدي، والدكتور أحمد سوكة وناقشت وعرضت الجلسة الثانية بعض عمليات المياه البيضاء الاكثر تعقيدا واجابت على تساؤل شباب الاطباء حول التصرف الطبى الامثل معها وبخاصة الحالات النادرة، وحاضر في الجلسة الدكتور حسين على حسين، الدكتور طارق عبدالرازق، والدكتور علاء الزواوي، والدكتور أحمد المصري، والدكتور أحمد شامة، والدكتور عبدالحميد الحوفي، كما ترأس الجلسة الثالثة الدكتور محمد الكاتب، وناقشت موضوعات انكسار الضوء وجراحات تصحيح الإبصار