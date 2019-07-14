شكرا لقرائتكم خبر عن «أسدل البنطلون والتقط صورًا لمؤخرته».. تفاصيل القبض على سائح في الأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبضَ أفراد الأمن بمنطقة آثار الهرم على أحد الزائرين الأجانب، مساء السبت، إذ قام «بإسدال البنطلون، والتقط صورًا لمؤخرته بالتليفون المحمول الخاص به».

وأوضح أشرف محي الدين، مدير عام منطقة آثار منطقة أهرامات الجيزة، أنه تم اصطحاب الزائر الأجنبي إلى قسم شرطة الهرم، حيث تم تحرير محضر له بالواقعة والتحفظ على المحمول الخاص به، وفقًا لبيان «الآثار» على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك».

وتابع محي الدين أنه سوف يتم احالة الزائر إلى النيابة العامة لارتكابه هذا الفعل المخالف للأعراف والقوانين المصرية.

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جدير بالذكر أن في ديسمبر الماضي، نشر المصور الدنماركي «Andreas Hvid» فيديو له على حسابه على موقع «إنستجرام» مع صديقته، خلال تسللهما ليلا هربا من شرطة السياحة المصرية ليستلقا الهرم الأكبر، إذ علق عليه قائلا: «تسلقت أنا وصديقتي هرم خوفو الأكبر في الجيزة، وخوفا من رصدنا من قبل الحراس، لم أصور ساعات عدة من رحلة الصعود التي تسللنا خلالها إلى قمة الهرم».

وحينها، أكد الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، على أن وزارة الآثار ترفض الفيلم الإباحي الذي تم تصويره فوق قمة الهرم الأكبر، معتبرا أن هذا الفيلم- إن صح تصويره في المنطقة الأثرية- يهين الدولة والحضارة المصرية، ويمثل حربا ضد الدولة المصرية وحضارتها.

وأوضح عشماوي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، نُشرت في تقرير مُنذ أيام، أن الوزارة أحالت الأمر للنيابة العامة للتجقيق فيه. وقال عشماوي إن الفليم- إن صح تصويره في المنطقة الأثرية- يحمل متناقضات غريبة، حيث أنه تم تصويره في منطقة الأهرامات الأثرية، وذلك على الرغم من أنه يتم إخلاء جميع المنطقة من الساعة الرابعة عصرا، لتتسلم مسؤوليتها فيما بعد شرطة السياحة والآثار، موضحا أن الفيلم- إن صح تصويره في المنطقة الأثرية- تم تصويره ليلا.