شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يستعرض موقف خدمات الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لاستعراض موقف خدمات الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، والمشروعات الجاري تنفيذها، لرفع مستوى الخدمة بالمحافظة.

وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه جارٍ تنفيذ 9 مشروعات للصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، بطاقة 73ألف م3/يوم، بتكلفة 3.179 مليار جنيه، لخدمة 460 ألف نسمة.

Advertisements

وتشمل مشروع معالجة الحمأة لمحطة معالجة الصرف الصحي الشرقية، مشروع الصرف الصحي لمنطقة أبوتلات- صرف صحي قرى الملاحة بمستشفى المعمورة للطب النفسي، مرحلة ثانية من محطة المعالجة- مشروع الصرف الصحى لقرية أبيس الأولى- محطة معالجة أبيس الأولى- مشروع إنشاء محطة رفع وخط طرد لعزبة المهاجرين- مشروع صرف صحي منطقة مرغم الصناعية قبلي وبحري الطريق الصحراوي ومنطقة الجزام والمناطق المحيطة بها- خط الطرد البديل لأرض الهيش- تطوير محطات رفع الصرف الصحي (الرأس السوداء- سيدي بشر -السيوف- سموحة).

وأوضح المهندس محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، أن نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحي تمثل 92 % من إجمالي عدد سكان المحافظة، ويتم معالجة الصرف الصحي من خلال 18محطة معالجة، وتبلغ أطوال شبكة خطوط الانحدار 3900 كم بأقطار مختلفة، وشبكة خطوط الطرد بطول 200كم.

واستعرض «نافع» جهود الشركة في الاستعداد للتعامل مع النوات والأمطار، التي بدأت من أول شهر مارس وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، وتتمثل في ما يلي (تطهير المجمعات اعتبارا من الأول من مارس حتى نهاية مايو- تنفيذ تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع من أول يونيو حتى نهاية يوليو- تنفيذ خطة تطهير الشنايش من أول أغسطس حتى منتصف سبتمبر، تنفيذ محاكاة بالمواقع أسفل الأنفاق والكباري لمتابعة مسار المياه وتجربة مدى استيعاب المصبات والشنايش لها، اعتبارا من أول سبتمبر وحتى منتصف سبتمبر، تطهير جميع المصبات بطريق الكورنيش والأنفاق وأسفل الكباري عقب انتهاء موسم الصيف، والتأكد من فتحها وتجربتها).

كما يتم بالتوازي مع ذلك رفع كفاءة جميع محطات الرفع والمعالجة والطلمبات الخاصة بها، وتجهيز سيارات الطوارئ ومعدات التطهير وسيارات الشفط وإعداد ورش الإصلاح الفوري للمعدات، والتنسيق مع الري لمتابعة المناسيب والتأكد من مناسبتها لاستقبال كميات المياه المعالجة، والأمطار الزائدة خلال النوات.