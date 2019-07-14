شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: استكمال إزالة التعديات النيلية بدمياط والغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل جنوب فرع دمياط، أنه يتم اليوم استكمال أعمال إزالة مخالفات الردم بقرى " دهتوره و شبرا اليمن وكفر نعمان بمحافظة الغربية بمعرفه المخالفين وجارى استمرار إزالة مخالفات الردم بقريتى ميت دمسيس كفر سرنجا بمحافظه الدقهلية بمعرفه المخالفين.

من جانبه أكدت وزارة الرى، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

ووجهت الوزارة بضرورة استمرار وزيادة معدلات الإزالات، خاصة أن معدلات تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية على مستوى الجمهورية تأخذ شكلاً تصاعدياً وتعكس رغبة الدولة فى إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية للحفاظ على هذا المرفق الحيوى والمورد الطبيعى الهام فى ظل التعاون المستمر بين أجهزة الدولة وأجهزة الوزارة المعنية.

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الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى عام 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.