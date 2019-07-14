التعليم تهنئ طلاب الثانوية العامة الناجحين وتؤكد: ضغوط لرفع عقوبات الغشاشين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين بامتحانات الدور الأول وأولياء أمورهم لارتفاع نسبة النجاح ووصولها لأكثر من 78%، كما وجهت الشكر لجميع العاملين بالثانوية العامة ووزارة الداخلية التى شاركت فى تأمين اللجان وطباعة الامتحانات والقضاء على التسريب وهذا إنجاز كبير لأنه كان يفقد مصداقية الامتحان ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن جميع العاملين بالامتحانات بذلوا مجهودا كبيرا فى امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن هناك ضغوط لرفع العقوبات عن للطلاب الغشاشين وسوف نطبق القانون ولن نخضع لأى ضغوط، لافتة إلى أن القانون سوف يطبق ولا يصح أن يتشدق اى مسئول ويطلب رفع العقوبات عن الكلاب وعدم تطبيق القانون وأى طالب لدية تظلم عليه أن
وأكدت الوزارة أنه تم ضبط 1912 حالة غش، مطالبة أعضاء البرلمان بعدم التدخل لإزالة العقوبات من على الطلاب.
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