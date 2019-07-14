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التنمية المحلية تطلق مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بأسيوط اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، من محافظة أسيوط، وذلك بحضور عدد من المحافظين ومسئولى صندوق الأمم المتحدة للسكان والسفارة السويسرية بالقاهرة والمجلس القومى للسكان.

ومن المقرر تفقد عدد من المشروعات الخدمية فى بعض مراكز ومدن محافظة أسيوط، على هامش افتتاح المشروع.

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