شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: صكوك الأضاحى مشروع دولة يدعمه الإعلام الوطنى للأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أن مشروع صكوك الأضاحى ليس مشروع الأوقاف وحدها بل مشروع دولة للأسر الأولى بالرعاية، لتحصل على حقوقها بعزة وكرامة.

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وأضاف خلال لقاء وزارات التعليم العالى والأوقاف والإعلامى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الإعلام الوطنى يدعم مشروع صكوك الأضاحى، متمنية أن يحدث مشروع صكوك الأضاحى نقلة نوعية.

وقال الإعلامى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، إن بروتوكول التعاون الذى سيوقع مع الأوقاف والتعليم العالى هدفه تكوين أمام معنى يوصل المعلومة بشكل مناسب ورفع مهارته الفنية.