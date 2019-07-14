شكرا لقرائتكم خبر عن "أجير".. موقع إلكترونى للوظائف المتاحة للمواطنين والمقيمين بالسعودية فى الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بوابة الكترونية، بهدف تنظيم وتشجيع العمل المؤقت فى موسم الحج، وتلبية احتياجات الموسم من العمالة، وخدمة لضيوف الرحمن.

وقال بيان صادر عن السفارة السعودية فى مصر، أن البوابة الإلكترونية الجديدة "أجير"، توفر سوق عمل تُعرض من خلاله فرص العمل المؤقت خلال موسم الحج، حيث يمكن للشركات العاملة في هذا الموسم طرح الوظائف الشاغرة، كما يمكن للأفراد من المواطنين والمقيمين رفع سيرهم الذاتية والتقديم على الوظيفة المرغوبة، مع الأخذ فى الاعتبار أن الخدمة تشمل الشركات العاملة فى موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ولا تشمل العمالة المنزلية والأفراد الزائرين.

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الجدير بالذكر، أن خدمة "أجير" هى الخدمة الوحيدة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتى تتيح للمنشآت توظيف قوى عاملة بشكل مؤقت خلال موسم الحج، من خلال إصدار التصاريح عبر البوابة، بعد توثيق العملية التعاقدية بين الشركات والقوى العاملة.

ودعت وزارة العمل شركات الحج والأفراد الراغبين بالعمل في موسم الحج إلى الاستفادة من خدمات بوابة أجير، والتسجيل عن طريق هذا الرابط www.ajeer.com.sa