شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم : امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 17 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن امتحان الدور الثانى للثانوية العامة تبدأ 17 أغسطس المقبل. وأضاف نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن نتيجة الدور الأول سوف تعلن فى المدارس غدا بينما تبدأ التظلمات يوم الثلاثاء المقبل على أن تعلن مقرات التظلمات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

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