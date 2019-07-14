شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد الأول أزهرى: والدى بشرنى فى المنام بحصولى على المركز الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرحة عارمة عمت منزل الطالب أحمد جمال صابر فريد أول الجمهورية بالثانوية الأزهرية الشعبة الإسلامية، بمجموع 635 درجة بنسبة 94.78%، فى مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية.

وأكد أحمد جمال لـ"الخليج 365": "الحمد لله لم يضع جهدى، وأن التوفيق هو من الله، مؤكدا أنه يحصل على المركز الأول منذ كان طالبا فى الابتدائية ثم الإعدادية".

وقال الطالب المتفوق: والدى توفى منذ 4 سنوات، وفى شهر رمضان أثناء الامتحانات عانيت من الإرهاق، بسبب الضغوط فى ليلة التاريخ زاد الضغط عليا، ونمت لفترة قليلة، فرأيت والدى يجلس فى الصالة بجوار والدتى على الكنبة كعادته، وتلقى مكالمة هاتفية أننى حصلت على المركز الأول، فأخذ يهلل من الفرحة"، لافتا إلى أنه كان مرتبط بوالده جدا فهو قدوته فى الحياة".

وعن سر تفوقه قال: "بدأت منذ أغسطس قرأت المناهج كلها، ثم بعد ذلك بدأت فى تلخيصها بمذكرات كتبتها بنفسى، كنت أراجع منها المناهج حتى ليلة الامتحانات"، أما طموحه، فأكد أنه سيلتحق بكلية اللغة العربية، لعشقه لمواد النحو والصرف.

وقالت والدة الطالب المتفوق واصفة عبد الصمد كبير معلمين بالتربية والتعليم: أشعر بفرحة لا توصف، فقد صليت ركعتين شكر لله عقب إبلاغى بالخبر، لافتة إلى أن أحمد أصغر أبناءها، ولديها الأكبر محمد حاصل بكالوريوس دعوة اسلامية، ومحمود كلية أصول الدين قسم دعوة، فهم اختاروا شعبة الإسلامية فى المرحلة الثانوية برغبتهم ، متنمية لهم دوام التوفيق .

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الطالب أحمد جمال صابر (1)



الطالب أحمد جمال صابر (2)



الطالب أحمد جمال صابر (3)