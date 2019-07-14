شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الأول "علمى رياضة" طلب من الوزير التأكد من رقم جلوسه بعد تهنئته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الطالب محمود محمد الشبلنجى على الأول فى نتيجة الثانوية العامة بشعبة العلمى رياضة بمجموع درجات 409.5. وقال خالد عبدالحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن الطالب حدث منه موقف طريف أثناء محادثه وتهنئته بتفوقه، فلم يصدق وطلب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يخبره برقم جلوسه للتأكد من أنه من أوائل الثانوية العامة.

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