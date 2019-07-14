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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الطالب محمود إسماعيل حلمى إسماعيل الأول مكفوفين بمجموع 407.5 درجة، كما حصلت الطالبة دنيا عادل الأولى فى شعبة علمى علوم " دمج" والطالب وحيد رمضان فى علمى رياضة وآلاء أسامة الأولى فى الشعبة الأدبية" مدارس الدمج. وقد اعتمد وزير التربية والتعليم أمس السبت نتيجة امتحانات الثانوية العامة لعام 2019، وأبلغ الطلاب الأوائل هاتفيا بالنتيجة ، وقد انفرد الخليج 365 بنشر النتيجة حصريا عبر موقعه الإلكترونى.

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