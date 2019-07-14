شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر زاكى الأولى علمى علوم فى نتيجة الثانوية العامة 2019 بمجموع 410 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الطالبة هاجر زاكى على، من محافظة سوهاج، على المركز الأول فى الشعبة العلمى علوم بنتيجة الثانوية العامة، بمجموع درجات 410 من 410، كما حصل أحد طلاب الثانوية العامة على 410 درجة ولكنه مقسم السنة الدراسية لعامين ومن تكافؤ الفرص ترتيب أوائل الثانوية العامة من أول عام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن المدارس الثانوى العام حصلت على 83.6 بنسبة نجاح الثانوية العامة، والمدارس الرسمية لغات حصلت على 84.1%، والخاصة عربى 62%، والخاصة لغات 87%، والمنازل بنسبة 52%.

وأوضحت أن حوالى 36% من الطلاب حصلوا على أكثر من 90% وهو ما يسبب أزمة لوزارة التعليم العالي