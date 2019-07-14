شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر زاكى الأولى علمى علوم فى نتيجة الثانوية العامة 2019 بمجموع 410 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الطالبة هاجر زاكى على، من محافظة سوهاج، على المركز الأول فى الشعبة العلمى علوم بنتيجة الثانوية العامة، بمجموع درجات 410 من 410، كما حصل أحد طلاب الثانوية العامة على 410 درجة ولكنه مقسم السنة الدراسية لعامين ومن تكافؤ الفرص ترتيب أوائل الثانوية العامة من أول عام.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن المدارس الثانوى العام حصلت على 83.6 بنسبة نجاح الثانوية العامة، والمدارس الرسمية لغات حصلت على 84.1%، والخاصة عربى 62%، والخاصة لغات 87%، والمنازل بنسبة 52%.
وأوضحت أن حوالى 36% من الطلاب حصلوا على أكثر من 90% وهو ما يسبب أزمة لوزارة التعليم العالي
كانت هذه تفاصيل خبر هاجر زاكى الأولى علمى علوم فى نتيجة الثانوية العامة 2019 بمجموع 410 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.