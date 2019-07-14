شكرا لقرائتكم خبر عن ميل أون صنداى تبرز افتتاح هرمين للجمهور لأول مرة منذ عام 1965 لجذب السياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صحيفة "ميل أون صنداى" البريطانية فتح مصر اثنين من أقدم الأهرامات للجمهور لأول مرة منذ عام 1965 ، في محاولة لجذب المزيد من السياح إلى المنطقة.

وأعلن وزير الآثار خالد العناني عن افتتاح هرم "بنت" في مقبرة دهشور الملكية يوم السبت.

ويقع الهرم على بعد حوالي (40 كيلومترًا) جنوب العاصمة القاهرة في مقبرة دهشور الملكية.

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لقد تم إغلاقها من أجل إجراء الحفريات ، ولتجديد الهياكل المتعثرة.

وخلال الحفريات في المنطقة ، اكتشف علماء الآثار المصريون مجموعة من الأحجار والطين والتابوت الخشبي ، بعضها مع المومياوات.

كما افتتحت وزارة الآثار هرم "سنفرو الجنوبة" المعروض بالهرم المنحنى بمنطقة آثار دهشور، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه، بجانب الإعلان عن كشف جديد بنفس المنطقة.