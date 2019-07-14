شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان والصيدلة و80% للهندسة بالجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من خلال مجلس الجامعات الخاصة، الحدود الدنيا للقبول بالكليات خلال تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2019، إذ أن الجامعات الخاصة تستقبل الطلاب لسحب ملفات التقديم واستيفاء الأوراق.

تنص قواعد تنسيق الجامعات الخاصة على قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعى 2019/2020 بنظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة على ثلاث مراحل على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة الطب البشرى 95%، كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى) 90%، وكلية الهندسة 80%.

وتقبل الجامعات الخاصة بتنسيق 2019 الطلاب بكليات (الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب) بحد أدنى 70 %، وكليات (الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة) 60%، وباقى الكليات 55%.

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وأشارت الجامعات الخاصة، إلى أن ما سبق هو أحد أدنى للتقدم وليس القبول، إذ أنه الجامعات الخاصة تقبل الطلاب الحاصلين على المجموع الأعلى حتى يتم استكمال الأعداد المطلوبة لكل كلية.

وقرر مجلس الجامعات الخاصة خفض الحد الأقصى لأعداد الطلاب المقبولين بكليتى الصيدلة وطب الأسنان بنسبة 25% من إجمالى الأعداد المقرر قبولها، وذلك تماشيا مع متطلبات سوق العمل مستقبلا فى القطاع الصحى، وشجع المجلس الجامعات الخاصة على إنشاء كليات جديدة تقدم أنماط وتخصصات علمية معاصرة يتطلبها سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.