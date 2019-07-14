شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: البنات تفوقن على البنين فى نتيجة وأوائل الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن البنات تفوقن على البنين فى نسبة النجاح والتفوق بنتيجة الثانوية العامة 2019، بشكل نسبى. وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة الغش انخفضت عن السنوات الماضية، ولكن يجب توعية الأبناء بخطورة الغش.

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