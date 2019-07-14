شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف جمهورية مصر العربية الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية، خلال المدة من 14-18/07/2019، برئاسة رئيسى الأركان لكل من مصر والسودان.

ومن المنتظر أن يشمل جدول أعمال اللجنة العديد من المباحثات واللقاءات الهامة على صعيد التعاون العسكرى والأمنى المشترك، وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات.

يأتى هذا الاجتماع فى إطار استكمال الاجتماعات الدورية للجنة والتى تعقد بالتناوب بين البلدين حيث كان آخرها فى أغسطس 2018 بالخرطوم.