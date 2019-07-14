شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. 3مصريين و5عرب يخوضون الانتخابات الكندية الفيدرالية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد كندا أكتوبر المقبل موسما غير مسبوق للانتخابات الفيدرالية التى يتوقع مراقبون عودة حزب المحافظين فيها للقيادة على حساب الحزب الليبرالى، الذى واجه ضربة موجعة فى الاشهر الأخيرة الماضية، بسبب فضيحة فساد لاحقت رئيس الوزراء الليبرالى جاستين ترودو.

غير أن انتخابات هذا العام تشهد تنافسا غير مسبوق لمجموعة من السياسيين ذوى الأصول المصرية والعربية، الذين يترشحون على قوائم الحزبين الرئيسيين فى كندا، فعلى قوائم حزب المحافظين يترشح 3 من أصل مصرى وشخصين من أصل لبنانى، فيما يترشح اثنان من أصل سورى وسياسى من أصل لبنانى على قوائم الحزب الليبرالى، تعرف عليهم فى الفيديو التالى:

-ميلاد ميخائيل.، مهاجر مصرى مرشح حزب المحافظين لدائرة وسط ميسيساجا بتورنتو ويتنافس مع عمر غبرة مرشح الحزب الليبرالى

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-غادة ملك، مرشحة حزب المحافظين عن دائرة ميسيساجا ستريت فيل

-هانى ثاؤفيليس.، مهاجر مصرى ومرشح المحافظين لدائرة مسيساجا إيرين ميلز

-مايكل ميخائيل وزياد أبو لطيف مرشحان من أصول لبنانية ضمن قائمة حزب المحافظين

-تضم قائمة الحزب الليبرالى عمر الغبرة ورامز أيوب بالإضافة إلى اللبنانى مروان تابارا.