مصر تستضيف الاجتماع السادس للجنة العسكرية "المصرية السودانية" المشتركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تستضيف مصر الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة (المصرية - السودانية) خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو الجاري، برئاسة رؤساء الأركان لكل من مصر والسودان.
وقال بيان للقوات المسلحة اليوم الأحد، إن جدول أعمال اللجنة يشمل العديد من المباحثات واللقاءات المهمة على صعيد التعاون العسكري والأمني المشترك، وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استكمال الاجتماعات الدورية للجنة والتي تعقد بالتناوب بين البلدين حيث كان أخرها في أغسطس 2018 بالخرطوم.
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