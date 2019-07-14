بعد توقف سنوات.. وزير التنمية المحلية يفتتح محطة مياه "شلش" بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الأحد، زيارة لمحافظة أسيوط، افتتح خلالها محطة مياه الشرب بقرية شلش بمركز ومدينة ديروط بعد توقف دام لعدة سنوات، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، وعدد من قيادات الوزارة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال الوزير، خلال الزيارة، حسب بيان، إن الطاقة الاستيعابية للمحطة تصل إلى 86 ألف متر مكعب/يوم وبتكلفة إجمالية تقدر بـ350 مليون جنيه وتتكون من 2 خزان علوي وأطوال شبكات 106 كيلو مترات وتخدم 500 ألف نسمة.

وأكد وزير التنمية المحلية، اهتمام القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة بدعم الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة في محافظات الصعيد مما يعكس مدى جدية إرادة الدولة نحو تنمية هذا الإقليم لمحاربة الفقر والبطالة وخلق فرص استثمارية لاستغلال الموارد المتاحة ووضع الخطط المستقبلية لتنمية ما تملكه كل محافظة من مقومات وفرص استثمارية في جميع المجالات لتحقيق التنمية الحقيقية والشاملة من كل جوانبها.