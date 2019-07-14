وزير التنمية المحلية يطلق مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: يجري وزير التنمية المحلية، اليوم زيارة لمحافظة أسيوط يطلق خلالها مشروع ( تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ) بحضور بعض المحافظين ومسئولى صندوق الأمم المتحدة للسكان والسفارة السويسرية بالقاهرة والمجلس القومى للسكان . ويتفقد وزير التنمية المحلية، خلال زيارته للمحافظة بعض المشروعات الخدمية في بعض مراكز أسيوط.

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