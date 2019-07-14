"أنا ممثل كوميدي".. إخلاء سبيل أجنبي التقط صورًا إباحية أمام الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الهرم، بإشراف المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، بإخلاء سبيل ممثل أمريكي مشهور وصديقته بكفالة 5 الاف جنيه لكل منهما، ضبط أثناء قيام الفتاة بتصوير صديقها بدون "بنطلون" أمام الأهرامات.

تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهم ممثل أمريكي وكان يحضر وصديقته مهرجان جدة العالمي وقدما من السعودية إلى الأهرامات مباشرة لالتقاط صورًا إباحية.

أكدت التحقيقات أن المتهم قال في حضور مترجم ومندوب من السفارة الأمريكية أنه ممثل كوميدي، ولديه حساب يتابعه الملايين ورغب في تصوير مؤخرته لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به لجمع "لايكات" يتقاضى مقابلها مبالغ مالية.

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب فعل فاضح، والقيام بأفعال من شأنها إهانة الآثار المصرية.

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تم ايداع الممثل وصديقته قسم شرطة الهرم عقب قرار النيابة اخلاء سبيلهما تمهيدا لترحيلهما خارج البلاد بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني.

تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، كشفت أن الزائر الأجنبي، يبلغ من العمر 40 سنة، يحمل الجنسية الأمريكية، وأنه حضر لمصر أمس السبت؛ لزيارة المنطقة الأثرية بالهرم.

وأضافت التحريات، أن المتهم لديه ميول جنسية شاذة وطلب من سيدة تصويره لعرض صوره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لاستقطاب راغبي ممارسة الشذوذ.

كان أفراد الأمن بمنطقة آثار الهرم ألقوا القبض على أحد الزائرين الأجانب، وهو يقوم بإنزال البنطلون والتقاط صور خادشة للحياء بالتليفون المحمول الخاص به، قبل موعد إغلاق المنطقة الأثرية.