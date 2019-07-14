الصدفة وراء كشف عصابة تتلاعب بأجزاء السيارات المهربة جمركيا بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في التلاعب بأجزاء السيارات مجهولة المصدر والمهربة جمركياً وإعادة بيعها للمواطنين بالجمالية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الجمالية، بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم بقيامه بشراء سيارة ملاكي من نجار، -مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، بمبلغ 80 ألف جنيه، وحال اتخاذه إجراءات نقل ملكية السيارة اكتشف وجود تلاعب بأجزائها الجوهرية، واتهمه بالنصب عليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته زوج شقيقته،- مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزتهما رخصة تسيير سيارة ملاكي بورسعيد باسم أحد الأشخاص منتهية التراخيص، ومبلغ مالي قدره 3200 جنيه.

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وبمواجهة المشكو في حقه اعترف بالاشتراك مع الثاني في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي، في التحصل على السيارات مجهولة المصدر والمهربة جمركياً من أحد الأشخاص "تاجر سيارات"، وتسليمها إلى "سمكري" (مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس.. جاري العمل على ضبطهما) لاستبدال أرقام الشاسيه والموتور بأخرى خاصة بسيارات هالكة نتيجة حوادث سير بقصد التصرف فيها بالبيع.

وأضاف المشكو في حقه بأن السيارة المشار إليها تم التلاعب بأجزائها الجوهرية بذات الأسلوب، وأن رخصة التسيير المضبوطة بحوزتهما خاصة بسيارة هالكة نتيجة حادث سير، وأنهما كانا في سبيلهما لشراء سيارة مماثلة لها (مهربة جمركياً) ، وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها.. وبسؤال المجني عليه اتهمهما بالنصب عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.